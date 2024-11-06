مدير تعليم الجيزة يشدد على حصر نسب الغياب وتطبيق لائحة الانضباط

كتبت – مرام محمد

تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، صباح اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة العمرانية التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

بدأ وكيل الوزارة، جولته، بزيارة مدارس (هدى شعراوي الإعدادية بنات، وأحمد عرابي الثانوية بنات، والشهيد الرائد أحمد جمال الفقي الابتدائية، وأحمد زويل الرسمية للغات، ومصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات، والشهيد محمد سليمان سلامة الابتدائية)، التابعين لإدارة العمرانية التعليمية.

وتفقد سعيد عطية، الفصول الدراسية، ومستوى الطلاب العلمي في القراءة والكتابة، ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، والتقييمات الأسبوعية.

وتابع الكثافات الطلابية داخل الفصول والمكتبة، وعدم وجود عجز في أعداد المعلمين، والنظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء.

ونبه على ضرورة تقليل الكثافات عن 49 طالب وطالبة، واستمرار الحفاظ على النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومي حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وشدد على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين، وحل مشكلة الكثافات ونزول لجان متابعات يوميًا.

ونبه على تفعيل الإشراف اليومي، خاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم، مشددًا على عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة.

ووجه بضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، والتنبيه على المعلمين بضرورة تصحيح التقييمات يوميًا، وعمل كشف للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم، بالإضافة إلى تأمين الشاشات بمدارس التعليم الثانوي، وإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم.



مدير تعليم الجيزة يتابع العملية انتظام العملية التعليمية



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس



مدير تعليم الجيزة يتفقد الفصول الدراسية



مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس العمرانية