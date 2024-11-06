محافظة الجيزة تعلن وصول أولى كسارات إعادة تدوير مخلفات الهدم.. فيديو

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، وصول أولى كسارات إعادة تدوير مخلفات الهدم الى موقع العمل المخصص لها بأرض المطار في حي المنيرة الغربية، والتي سيتم من خلالها تحويل مخلفات الهدم إلى بلدورات وإنترلوك يمكن استخدامه في رصف الشوارع وأرصفة المشاة.

وأشارت المحافظة إلى أن المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات فى مشروعات البناء استنادًا إلى الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة والتجارب العملية.

ولفتت إلى أن مخلفات الهدم والبناء سيتم تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، فبدلاً من أن تشكل عبئًا على المحافظة ستكون مصدرًا هامًا لإنتاج البلدورات والإنترلوك وغيرها من المواد التي يمكن استخدامها في عمليات الرصف والتطوير للشوارع.



