مجلس كنائس مصر يزور مقر جريدة "اليوم السابع" لتعزيز التعاون الإعلامى

كتب: محمد الأحمدى

زار وفد من مجلس كنائس مصر ، مقر جريدة "اليوم السابع" في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية ، وتأكيد الدور المشترك في نشر الوعى وتوطيد أواصر الحوار البنّاء لخدمة المجتمع المصري.

تضمن الوفد كلاً من القس يشوع بخيت الأمين العام للمجلس؛ وكنن بهيج رمزي رئيس اللجنة التنفيذية؛ ومايكل فيكتور رئيس لجنة الإعلام؛ إلى جانب ممثلين عن مختلف لجان المجلس؛ ضم الوفد ممثلين عن عدة لجان، حيث شارك عن لجنة الكهنة والرعاة: القس بطرس فؤاد والأب يوحنا سعد، وعن لجنة المرأة حضرت ماري يونان، بينما مثلت ريما السيقلي لجنة الإعلام.

كان في استقبال الوفد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، وعلا الشافعى رئيس التحرير، ومحمد أحمد طنطاوى مدير تحرير اليوم السابع وكامل كامل رئيس قسم السياسة باليوم السابع، ومحمد الأحمدى مسئول ملف الكنيسة بالجريدة.

بدأت الزيارة بكلمة ترحيب، ثم قام الوفد بجولة في صالة التحرير للتعرف على آليات العمل وأقسام الجريدة، بما في ذلك آلية عمل تلفزيون اليوم السابع وما شهده من تطور في تغطياته الإعلامية.

وفي قاعة الندوات، ألقى القس يشوع بخيت كلمة أعرب فيها عن تقديره لدور اليوم السابع في نشر الوعي المجتمعي ، بينما تحدث مايكل فيكتور عن أهمية التعاون الإعلامي مع المجلس لدعم القضايا الوطنية وتعزيز التوعية، وتلا ذلك نقاشات مستفيضة حول أنشطة مجلس كنائس مصر ودوره في دعم الحوار المجتمعي وبناء الإنسان.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم اليوم السابع من قبل مجلس كنائس مصر تقديرًا لجهودها الإعلامية المتميزة، مع التأكيد على تطلعات المجلس لمزيد من التعاون في المستقبل لخدمة الوطن والمجتمع.

أعضاء مجلس كنائس مصر فى زيارة صالة تحرير اليوم السابع

مجلس كنائس مصر فى استوديو اليوم السابع

مجلس كنائس مصر فى اليوم السابع

جانب من الندوة



ندوة مجلس كنائس مصر باليوم السابع