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عقب فوزه بـ105 أصوات فى المجمع الانتخابى.. ترامب: سنفوز بالصفقة بأكملها

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 03:39 ص
عقب فوزه بـ105 أصوات فى المجمع الانتخابى.. ترامب: سنفوز بالصفقة بأكملها ترامب
كتبت : نهال أبو السعود

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قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية انه اذا فاز بولاية بنسلفانيا فانه سيفوز "بالصفقة بأكملها" في إشارة الى رئاسة أمريكا، خلال مقابلة هاتفية مع  برنامج إذاعي في فيلادلفيا واستمر في حث الناخبين الجمهوريين على البقاء في طوابير التصويت.

قال ترامب لبرنامج ريتش زيولي على محطة Talk Radio 1210 WPHT في فيلادلفيا: "سنفوز بولاية بنسلفانيا، سنفوز بالصفقة بأكملها".

واضاف ترامب: "سنجعل هذا البلد أعظم من أي وقت مضى، لكن عليك أن تبقى في الصف. ولا تدعهم يبطئونك. لديك حق قانوني مطلق في الحصول على هذا التصويت لأنه إذا فزنا بولاية بنسلفانيا، وإذا فزنا بالكومنولث القديم الطيب، فسوف نفوز بالشيء بأكمله. سنفوز بكل شيء"، وقال إن "السؤال الكبير" هو ما إذا كان بإمكانه حشد المزيد من الدعم في فيلادلفيا، التي كانت معقلاً للديمقراطيين.

فاز ترامب بولايات ميسوري وألاباما وأوكلاهوما وتينيسي، فلوريدا واركنساس و ويست فيرجينيا وساوث كارولينا  وإنديانا وكنتاكى، ويحصد 105 من اصوات المجمع الانتخابي.

ويمثل ترشح دونالد ترامب حالة استثنائية في تاريخ الانتخابات الأمريكية ، حيث يواجه لائحة اتهامات كبرى،  بمقدمتها اتهامه بالاحتيال على الولايات المتحدة، من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة.

ويواجه المرشح الجمهوري دونالد ترمب اتهامات مماثلة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حيث تم اتهامه بالابتزاز، وهو الاتهام الذي يتم استخدامه لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

وتنبع هذه القضية، المعلقة لحين بت محكمة الاستئناف بالولاية فى دور المدعي العام، من مكالمة هاتفية في 2 يناير 2021، حثّ فيها ترامب كبير مسئولي الانتخابات في جورجيا، براد رافينسبيرجر، على إيجاد ما يكفي من الأصوات للتعتيم على خسارته الضيقة في الولاية، ورفض رافينسبيرجر القيام بذلك.

وفي إبريل الماضي، بدأت في نيويورك أول محاكمة جنائية بحق ترامب، وبعد جلسات استمرت قرابة شهر، أدين بتهمة دفع أموال بطريقة سرية لنجمة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية لعام 2016.







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