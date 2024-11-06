طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات، خاصة الأساسية، كما توفر الوزارة منتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة ويتم طرح عبوة زيت الطعام الخليط زنة 1 لتر بسعر 61 جنيها.

على جانب آخر، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية " زيت الطعام والسكر والمكرونة، أيضا مخزون من منتجات اللحوم والدواجن المجمدة ، كذلك توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بأسعار مخفضة ،في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات طوال الوقت.