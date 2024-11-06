ضبط 194 ألف كيلو جرام لحوم فاسدة فى حملات للطب البيطرى

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات كثفت حملاتها الرقابية على أماكن عرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها خلال شهر أكتوبر ، بهدف ضمان سلامة اللحوم والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 194.074 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مصادرة منتجات حيوانية مخالفة للمعايير الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 1.061 محضرًا بحق المخالفين، مع العرض على النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول أغذية سليمة وخالية من مسببات الأمراض إلى المواطنين.

يأتي هذا الجهد في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز الأمن الغذائي وحماية المستهلك، من خلال استمرار هذه الحملات الرقابية لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.