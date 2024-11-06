ضبط سيارة محملة بدقيق بلدى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالجيزة

كتبت – مرام محمد

شنت مديرية تموين بالجيزة، حملة على عدد من المطاحن المنتجة للدقيق البلدي المدعم، لمتابعة انتظام العمل بها، وسحب عينات من القمح والدقيق والنخالة للتأكد من الوصول لنسب الاستخراج 87.5% لإنتاج خبز جيد للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت المديرية في بيان لها، إن إدارة الرقابة على المطاحن، شنت تحت إشراف سمر فتحي مدير الإدارة، حملة، أسفرت عن ضبط 32 جوال دقيق بلدي مدعم.

وأضافت أن بناءً على معلومات وردت إلى مدير المديرية، بوجود سيارة محملة بالدقيق البلدي المدعم لتهريبه وبيعه في السوق السوداء، تم تكليف الإدارة بالتحرك الفوري لضبط السيارة في مركز البدرشين.

وتابعت أن بوصول الحملة لمكان البلاغ، تم ضبط 32 جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% غير مخصص للبيع، وعلي الفور تم التحفظ على الكمية بأحد المطاحن وتحرير محضر بالواقعة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة ، لمنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.