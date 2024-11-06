اليوم السابع
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الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 01:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سى إن إن: كامالا هاريس تفوز بولاية نيو هامشاير

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 01:43 م
سى إن إن: كامالا هاريس تفوز بولاية نيو هامشاير هاريس وترامب
واشنطن (أ ش أ)

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أفادت شبكة سى إن إن الأمريكية بأن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس فازت بولاية نيو هامشاير، لتحصل بذلك على 223 صوتا فى المجمع الانتخابى، فى مقابل 279 صوتا فاز بها منافسها الجمهورى دونالد ترامب.

وأضافت الشبكة الإخبارية أن ولاية "نيو هامشاير" تضم أربعة أصوات في المجمع الانتخابي، فيما يتطلب الفوز بالسباق الرئاسي الحصول على أكثر من 270 صوتا.

وينص الدستور الأمريكي على أن يكون الرئيس مواطنا مولودا في الولايات المتحدة، ويبلغ من العمر 35 عاما على الأقل، ومقيما في البلاد لمدة لا تقل عن 14 عاما.. ويحق للمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما التصويت في الانتخابات.

وكان المرشح الجمهورى دونالد ترامب حصل الأصوات فى المجمع الانتخابى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد فوزه بعدد كبير من الولايات منها: نورث كارولينا (16 صوتا)، يوتا (6 أصوات)، أوهايو (17 صوتا)، كانساس (6 أصوات)، مونتانا (4 أصوات). وفاز ترامب أيضا في ولايات ميسيسبي (6 أصوات) ونورث داكوتا (3 أصوات) وساوث داكوتا (3 أصوات) ووايومينج (3 أصوات) وتكساس (40 صوتا) ونبراسكا (5 أصوات) ولويزيانا (8 أصوات).

ويشكل فوز دونالد ترامب حالة استثنائية في تاريخ الانتخابات الأمريكية ، حيث يواجه لائحة اتهامات كبرى،  بمقدمتها اتهامه بالاحتيال على الولايات المتحدة، من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة.

وواجه ترامب خاض معركة انتخابية شرسة أمام كامالا هاريس، اتهامات مماثلة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حيث تم اتهامه بالابتزاز، وهو الاتهام الذي يتم استخدامه لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

وتنبع هذه القضية، المعلقة لحين بت محكمة الاستئناف بالولاية فى دور المدعي العام، من مكالمة هاتفية في 2 يناير 2021، حثّ فيها ترامب كبير مسئولي الانتخابات في جورجيا، براد رافينسبيرجر، على إيجاد ما يكفي من الأصوات للتعتيم على خسارته الضيقة في الولاية، ورفض رافينسبيرجر القيام بذلك.


وفي إبريل الماضي، بدأت في نيويورك أول محاكمة جنائية بحق ترامب، وبعد جلسات استمرت قرابة شهر، أدين بتهمة دفع أموال بطريقة سرية لنجمة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية لعام 2016، وهي القضية المعروفة إعلامية باسم أموال الصمت.







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