رئيس الوزراء: الإعلان عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات قبل الشهر الجارى

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم البدء فى عدد من المشروعات، موضحا أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات فالدولة ستعلن عن البرنامج الجديد قبل نهاية الشهر الجارى.

وتابع مدبولى، أن شائعة زيادة الغاز الطبيعى للمنازل ارتبطت بزيارة مديرة صندوق النقد الدولى ولكن هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث أي زيادة والهدف من الشائعات هو زعزعة استقرار وأمنها وإثارة الرأي العام.

وأضاف، أن المنتدى الحضرى العالمى هو فرصة لعرض التجرية المصرية الناجحة فى مجال التنمية العمرانية، مشيرا إلي أن العالم يرى أن الدولة المصرية تسير فى مسار إصلاحي سليم ، مؤكدا أن عام 2024-2025 هو عام التعافي.

وقال، أن الدين الخارجى والإجمالى انخفض لـ ٨٩٪؜ ، ورفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر من وكالة فيتش العالمية التى أكدت أن مصر تسير فى مسار سليم ونجحت فى أن يكون لديها سعر صرف مرن، موضحا: أن تقديرات صندوق النقد الدولى أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر ، موضحا أن مديرة صندوق النقد الدولى، أثنت بصورة كبيرة على مشروع حياة كريمة وأكدت أن ما تقوم به مصر فى هذه المبادرة " شئ رائد".

وتابع أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية، متابعاً أن توجيهات الرئيس بمراجعة البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الفترة القادمة لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولى أكدت أن هناك سعر صرف مرن فى مصر وتحقيق معدلات نمو