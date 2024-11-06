اليوم السابع
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الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 04:53 م
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تقارير: اعتراض مقذوفات فوق تل أبيب

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 04:35 م
تقارير: اعتراض مقذوفات فوق تل أبيب تل أبيب
وكالات

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ذكرت تقارير إخبارية أن منظومة الدفاع الإسرائيلية اعترضت مقذوفات فوق تل أبيب.

وفى سياق آخر، استشهد 16 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون اليوم الأربعاء، فى قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلى على مناطق مختلفة فى قطاع غزة.

وأفادت مصادر -وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- باستشهاد مواطنة وأطفالها الثلاثة في قصف منزل ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى استشهاد سيدتين وأصيب أربعة آخرون جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل فى بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس.

وفي سياق متصل استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية واقعة في شارع يافا بحي التفاح شمال شرق محافظة غزة، بالإضافة إلى استشهاد خمسة وإصابة آخرين بجروح مختلفة، نتيجة استهداف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة الزرقا شمال قطاع غزة.







تل أبيب

إسرائيل

مقذوفات

صواريخ




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