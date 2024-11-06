تعرف على مواعيد القطارات على خط "القنطرة شرق ـ بئر العبد" والعكس.. انفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مواعيد القطارات على خط "القنطرة شرق ـ بئر العبد" والعكس، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، بـ عربات تحيا مصر.

- القنطرة شرق / بئر العبد والعكس

• تشغيل قطار 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 09:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 14:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.



قطار تحيا مصر