اليوم السابع
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تعرف على مواعيد القطارات على خط "القنطرة شرق ـ بئر العبد" والعكس.. انفوجراف

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 11:08 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط "القنطرة شرق ـ بئر العبد" والعكس.. انفوجراف محطة قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع  مواعيد القطارات على خط "القنطرة شرق ـ بئر العبد" والعكس، وذلك وفقا لما أعلنته  الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، بـ عربات تحيا مصر.

- القنطرة شرق / بئر العبد والعكس
• تشغيل قطار 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 09:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 14:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

قطار تحيا مصر
قطار تحيا مصر

 

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات






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