انتخابات أمريكا.. حملة هاريس تتوقع أن يعلن ترامب الفوز قبل الإعلان الرسمى

وكالات

ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية أن مساعدي كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى والمرشحة الديمقراطية للرئاسة، يتوقعون إمكانية أن يعلن منافسها الرئيس السابق دونالد ترمب فوزه في الانتخابات الأمريكية الحالية قبل الإعلان الرسمي، وإنهم يستعدون لهذا الاحتمال.

وعمل مساعدو هاريس على إعداد خيارات للرد، لكن ما سيفعلونه في النهاية يتوقف على كيف ومتى سيتصرف ترمب. وقال مستشاران لهاريس إنهم لن يلتزموا الصمت إزاء مزاعم ترمب.

وقال أحد المساعدين لشبكة «سي إن إن» إن الحملة تخطط لأن تكون «نشطة للغاية» في التعامل مع هذا الأمر.

وتستعد هاريس للتحدث إلى أنصارها الليلة، وكان من المتوقع حتى (الاثنين) أنها ستدلي ببعض الملاحظات عما إذا كانت نتيجة السباق قد اتضحت أو لا.وقالت مصادر مطلعة أيضاً إن ترمب يخطط لإلقاء كلمة أمام آلاف من أنصاره في فلوريدا.

وذكرت شبكة «سي بي إس نيوز»، الثلاثاء، أن الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى السابق أجرت مناقشات داخلية بشأن إعلان فوزه مبكراً في الانتخابات الرئاسية الجارية حالياً قبل ظهور أي نتائج رسمية، كما فعل في عام 2020.

وقالت حملة ترمب إن الرئيس السابق قد يعلن النصر مبكراً بعد وصول الدفعة الأولى من بطاقات الاقتراع وقبل صدور أي إعلانات رسمية.