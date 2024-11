انتخابات أمريكا.. أنصار هاريس يرقصون خارج مركز اقتراع في فينيكس.. فيديو

نزل أعضاء نقابة Western States Carpenters وهو يمثل المجلس الإقليمي الجنوبي الغربي للنجارين ويضم أكثر من 55000 نجار في جنوب كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا ويوتا ونيو مكسيكو وكولورادو. إلى حرم جامعة ولاية أريزونا في فينيكس لإظهار دعمهم للمرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الامريكية كامالا هاريس.

ووفقا لشبكة ان بي سي ، ساروا وهتفوا بشعارات مؤيدة للنقابات في وقت سابق من اليوم وشجعوا الطلاب على التصويت لـ كامالا هاريس. لكن البعض جذبهم منسقو الأغاني خارج أحد مراكز الاقتراع وأقاموا حفلة رقص مرتجلة.

ASU’s downtown Phoenix campus turns into a carpenter’s union Local 1912 dance party. They’re here supporting Harris and Mayor Kate Gallegos ⁦@NBCNews⁩ pic.twitter.com/VfZuWd6TgL