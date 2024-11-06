الكرملين: أمريكا قادرة على وقف الصراع فى أوكرانيا

وكالات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، أن الولايات المتحدة قادرة على وقف الصراع في أوكرانيا على نحو السرعة "لأنها متورطة فيه".

وأوضح بيسكوف، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء، أن أمريكا هي الدولة، التي يمكنها إنهاء الصراع حول أوكرانيا بسرعة كبيرة، لأنها "متورطة في هذا الصراع بشكل مباشر وغير مباشر"، على حد وصفه.

وكان بيسكوف قال في وقت سابق من اليوم إنه لا يعلم شيئا عن نية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهنئة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.