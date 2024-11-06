الرئيس السيسى مهنئا ترامب: نتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام والاستقرار الإقليمى

كتب محمد الجالى

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة للرئيس الأمريكى المنتخب “دونالد ترامب” Donald J. Trump متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكى.

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين.. ولطالما قدم البلدان نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم"