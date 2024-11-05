وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والكهرباء فى الربع الأول من العام المالى

كتب ـ هشام عبد الجليل

وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم و تكافل وكرامة والكهرباء فى الربع الأول من العام المالى

وزير المالية: صفقة رأس الحكمة صفقة استثنائية انعكست على الاقتصاد المصرى

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن صفقة رأس الحكمة غير أنها صفقة استثنائية، تم استخدام حصيلتها فى تحقيق نجاحات كبيرة، بداية من رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسين الأوضاع المالية للقطاع المصرفي بقوة.

ولفت إلى أنه فى أخر 90 يوما، تم زيادة الإنفاق على الصحة بنسبة 33% والتعليم بنسبة 28.5% ، وإتاحة تمويل شهري لوزارة الكهرباء لتوفير كل احتياجات الوزارة، إضافة لزيادة الإنفاق على ملف الإسكان الاجتماعى، تكافل وكرامة، فى الوقت الذى تم تحقيق زيادة معدل نمو الإيرادات نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة "رأس الحكمة"، والذي استخدم تدريجيا لخفض نسبة الدين المحلي.

وأضاف كجوك خلال كلمته اليوم، بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، أن سقف الدين في الموازنة العامة للدولة تراجع لـ 90% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022-2023، مرجحًا أن يتراجع لـ 85% خلال الفترة المقبلة، وأن أى حصيلة مالية سيتم توجيهها لسداد سقف الدين سواء فى الموازنة العامة او الدين الخارجى، وذلك على حسب العملة، المحلية ستوجه لسقف الدين فى الموازنة العامة، والأجنبية للدين الخارجى.

وأشار وزير المالية، إلى أن الفترة الاخيرة شهدت نجاح فى خفض مدفوعات الفوائد بالموازنة العامة للدولة، للمرة الأولى، بنحو 79.5 مليار جنيه بنسبة تراجع 20.3% لتصل إلى 312.3 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2024/2025، لافتا إلى العمل المستمر على خفض مؤشرات الدين الخارجى، معلنا إطلاق استراتيجية كاملة لتسوية المديونيات تشمل كل التفاصيل المتعلقة بالمنظومة.