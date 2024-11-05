وزير العمل يستقبل القائم بالأعمال لسفارة سريلانكا بالقاهرة لبحث تفعيل التعاون

كتبت آية دعبس

استقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،القائم بالأعمال لسفارة سريلانكا بالقاهرة السيد تولان بندارا،ومدير العلاقات العام بالسفارة السيد مختار حسن،وعددِ من المستثمرين السيرلانكيين،لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك .

وخلال اللقاء أكد الوزير جبران على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بالتشجيع على الإستثمار المحلي والأجنبي ،الذي يُساهم عملية التنمية التي تشهدا مصر ،ويُوفر المزيد من فرص العمل.

رحب الوزير جبران بطلب الوفد السيرلانكي أهمية التنسيق خلال الفترة المُقبلة لتسهيل إجراءات تقنين ،وتراخيص عمل الأجانب داخل الشركات والاستثمارات السيرلانكية داخل مصر ،مُشيدًا بخطة التوسع في حجم هذه الإستثمارات ،التي نجحت في توفير أكثر من 3000 فرصة عمل حتى الأن للشباب المصري.

وأوضح الوزير جبران جاهزية وزارة العمل لتوفير إحتياجات هذه الشركات من العمالة المصرية المُدربة...وخلال الإجتماع تواصل وزير العمل هاتفيا ،مع السيد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتأكيد على إزالة كافة المعوقات أو التحديات التي قد تواجه المستثمرين،ووجه جبران الشكر والتقدير إلى وزير الاستثمار على تعاونه في مجالات التشجيع على الاستثمار.

من جانبه أشاد تولان بندارا بالعلاقات المصرية السيرلانكية ،وحجم الاستثمارات الحالية ،التي أكد على زيادتها خلال الفترة المقبلة خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة ،وتمويل المشروعات الصغيرة ،وأعرب عن تقديره للاستجابة السريعة من جانب الوزير محمد جبران ،بشأن التنسيق لتسهيل إجراءات تقنين اوضاع العمالة الأجنبية داخل الشركات السيرلانكية ،التي تلعب دورًا كبيرًا في نقل وتبادل الخبرات في هذا المجال.