وزير الحكم المحلى والتنمية الريفية الزامبى: نسعى للاستفادة من "حياة كريمة"

كتب أحمد حسن - على عبد الرحمن

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم مع جارى نكومبو وزير الحكم المحلى والتنمية الريفية بدولة زامبيا بحضور عدد من قيادات الوزارتين وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى الذى تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجارى.

وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بالوزير الزامبى والوفد المرافق له خلال مشاركتهم فى المنتدى الحضرى العالمى، مشيرة إلى الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية لتعزيز مجالات التعاون مع الدول الأفريقية بما يحقق الرخاء والتنمية لجميع شعوب القارة.

ومن جانبه قدم جارى نكومبو وزير الحكم المحلى والتنمية الريفية بدولة زامبيا التهنئة إلى وزيرة التنمية المحلية على النجاح الكبير للنسخة الحالية من المنتدى الحضرى العالمى.

وعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يخص مجالات التنمية العمرانية والحضرية وتطوير العشوائيات وبناء المدن الجديدة الذكية وكذا الإنجازات التى حققتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشاد الوزير الزامبى بالتجربة المصرية فى مجال التنمية العمرانية والحضرية، وأعرب عن رغبة الوزارة فى الاستفادة من تجربة مصر الملهمة فى قطاع تطوير القرى بالريف المصرى فيما يخص المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشهد اللقاء استعراض أهم عدد من فرص التعاون بين الوزارتين وتبادل الخبرات والتجارب على المستوى المحلي.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة لتحديد عدد من مجالات التعاون المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين وفى إطار التعاون الوثيق بين مصر والدول الأفريقية الصديقة.