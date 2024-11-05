اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 06:35 م
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وزير التموين يوجّه بسرعة البت فى طلبات المواطنين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 06:12 م
وزير التموين يوجّه بسرعة البت فى طلبات المواطنين لقاء وزير التموين مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ
كتب مدحت وهبة

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عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية ووجه الوزير إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب، وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد شرف مساعد الوزير، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير حيث يحرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

لقاء وزير التموين
لقاء وزير التموين

 

جانب من لقاء الوزير
جانب من لقاء الوزير مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ 

 







وزير التموين

طلبات المواطنين فى وزارة التموين

السلع التموينية المدعمة

أسعار السلع الغذائية

مخزون السلع الغذائية

شريف فاروق



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