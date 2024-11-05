نهاية هادئة لرئاسته.. بايدن يتابع الانتخابات الأمريكية من البيت الأبيض

كتبت : رباب فتحى

لن يظهر اسم الرئيس جو بايدن على ورقة الانتخابات الأمريكية يوم الثلاثاء، لكن المخاطر عالية بالنسبة للرئيس البالغ من العمر 81 عامًا وإرثه بينما ينتظر لمعرفة ما إذا كانت البلاد سترسل سلفه أو خليفته إلى البيت الأبيض العام المقبل.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي، حافظ على مستوى ظهور منخفض نسبيًا في الأيام الأخيرة ومن المتوقع أن يفعل الشيء نفسه اليوم.

وقال مسئول في البيت الأبيض إن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيشاهدان نتائج الانتخابات من مقر إقامته في البيت الأبيض مع مساعدين قدامى وكبار موظفي البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يتلقى بايدن، الذي ليس لديه أحداث عامة في جدول أعماله، تحديثات منتظمة مع استمرار السباقات في جميع أنحاء البلاد.

وتبدو انتخابات اليوم مختلفة تمامًا عما تصوره بايدن قبل بضعة أشهر حيث كان يأمل أن ينتخبه الناخبون لولاية ثانية في البيت الأبيض - وقد تساعد النتيجة في تحديد كيفية تذكر الرئيس.

وشعر فريق بايدن أن تأييده السريع لـ كامالا هاريس بعد انسحابها من السباق ساعد في تحديد المسار للحزب للاندماج بسرعة حول ترشيحها. إن فوز هاريس من شأنه أن يمنع دونالد ترامب، الذي كانت رئاسته المثيرة للانقسام هي التي دفعت بايدن إلى الترشح في سباق 2020، من العودة إلى البيت الأبيض. لكن خسارة هاريس قد تؤدي إلى جولة من الأسئلة داخل الحزب حول ما إذا كان بايدن متمسكًا بترشحه لفترة طويلة جدًا وعرض فرص الديمقراطيين للخطر.



حتى مع تهميشه، استمر بايدن في التحذير مما قد تحمله رئاسة دونالد ترامب الثانية للبلاد. وعمل البيت الأبيض على حماية بعض إنجازاته الرئيسية في حالة فوز ترامب والسعي إلى التراجع عن العديد من أجزاء إرث الرئيس.

وقال بايدن يوم السبت: "لدي خلافات واسعة النطاق مع ترامب وشخصيته. ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث إذا استبدلت إدارتي بإدارته؟"