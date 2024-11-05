اليوم السابع
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منطقة أهرامات الجيزة تستقبل وزير التعليم العالى التركى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 01:14 م
منطقة أهرامات الجيزة تستقبل وزير التعليم العالى التركى وزير التعليم العالي التركي
كتب محمد أسعد

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استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، الدكتور Erol Ozvar وزير التعليم العالي التركي والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارة الوزير الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام آثار الجيزة والذي اصطحبهم  في جولة داخل المنطقة الأثرية، تضمنت زيارة الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول،حيث أبدى السيد الوزير إعجابه الشديد بضخامة الهرم وطريقة بناؤه، وكذلك عظمة نحت تمثال أبو الهول.

كما حرص الوزير على التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة، معربا عن آمله في تكرار الزيارة مرة أخري.

 







وزارة السياحة والآثار

الأهرامات

أهرامات الجيزة




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