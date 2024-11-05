ملابسات إصابة تلميذة فى عينها داخل مدرسة بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات إصابة طالبة بالصف السادس الابتدائي، بجرح بالعين، على يد زميل لها داخل المدرسة، ونقلها إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة طالبة بالصف السادس الابتدائي، بجرح بالعين، داخل مدرسة بالعجوزة، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن طالب زميل المصابة، تسبب في إصابتها داخل المدرسة، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.