مفوض مدينة فيلادلفيا: سنفرز الأصوات بشكل أسرع بكثير مما فعلناه فى عام 2020

كتب محمد عبد المجيد

قال مفوض مدينة فيلادلفيا، قبل قليل، أنهم سيقومون بفرز الأصوات بشكل أسرع بكثير مما فعلناه في عام 2020، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وبدأ الناخبون الأمريكيون التصويت لاختيار رئيسهم الـ47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، في كل الولايات الأمريكية باستثناء ولايتي أيداهو ونبراسكا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الخامسة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث قصت ولاية فيرمونت شريط الاقتراع، وفتحت مراكزها بين الخامسة والعاشرة صباحا، حسب موقع المركز بالولاية.

وبينما يبدو السباق متقاربًا بدرجة استثنائية، يستحيل نظريًا معرفة متى تعلن النتيجة الرسمية، ويلوح التنافس محتدمًا للغاية، وهو ما أكدته هاريس حين قالت، أمس الاثنين، إن "هذه قد تكون واحدة من أكثر الانتخابات تقاربًا في النتائج في التاريخ".