مع اقتراب ذكرى تجليسه.. تعرف على حياة البابا شنودة قبل اختياره

كتبت – بتول عصام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى تجليس قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 يوم 14 نوفمبر الجارى.

وفي التقرير التالي نستعرض السيرة الذاتية للطفل نظير جيد حتى تجليس قداسة البابا شنودة على كرسي مارمرقس:

- ولد يوم 3 أغسـطس 1923م بقرية سـلام بمحافظة أسـيوط واسمه نظير جيـد روفائيـل.

- اجتاز مراحله التعليمية الأولى فى دمنهور والاسكندرية وأسيوط وبنها، وأتم دراسته الثانوية بمدرسة الإيمان الثانوية بجزيرة بدران بشبرا مصر.

- فى سنة 1939م بدأ خدمته فى مدارس التربية الكنسية بكنيسة العذراء بمهمشة بالقاهرة.

- فى سنة 1946م بدأ خدمته بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشيكولانى بشبرا مصر.

- فى سنة 1947م حصل على ليسـانس الآداب قسـم التـاريخ من كـلية الآداب بجامعـة فـؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا)، وفى نفس السنة تخرج من كلية الضباط الاحتياط.

- في سنة 1946م التحق بالكلية الاكليريكية وتخرج بها سنة 1949م.

- فى سنة 1949م تكرس للخدمة وللتدريس بالإكليريكية، وقد تولى رئاسة تحرير مجلة مدارس الأحد فى أكتوبر من نفس السنة وحتى رهبنته فى يوليو1954م.

- فى سنة 1952م أختير رئيساً لمجلس ادارة بيت مدارس الأحد، ثم استقال منه ليتفرغ للأكليريكية وللخدمة.

- فى سنة 1953م قام بالتدريس فى مدرسة الرهبان بحلوان.

- فى 18 يوليو 1954م ترهب بدير السيدة العذراء (السريان) بوادى النطرون بأسم: الراهب أنطونيـوس السـريانى، وصار أمينا لمكتبة دير السريان، وبدأ حياة الوحدة فى فبراير 1956م.

- تمت سـيامته قساً يوم الأحد 31 أغسطس 1958م بيد الأنبا ثاؤفيلس أسقف الدير وقتذاك.

- فى يونيو 1959م اختاره البابا كيرلس السادس ليكون سكرتيراً له.

- فى30 سبتمبر 1962م تمت سيامته أسقفاً للتعليم بأسم الأنبا شـنودة، وأسس أجتماعات روحية للوعظ والتعليم بمنطقة دير الأنبا رويس بالعباسية.

- فى يناير 1965م أصدر العدد الأول من مجلة “الكرازة”.

- فى سنة 1966م أصبح عضواً بنقابة الصحفيين.

- بعد نياحة البابا كيرلس السادس يوم 9 مارس 1971م، تم ترشيحه للجلوس على الكرسى البابوى، وكان ضمن الثلاثة الذين أختيروا بالانتخاب يوم 26 أكتوبر 1971م.

- فى يوم الأحد 31 أكتوبر 1971م تم اختياره بالقرعة الهيكلية، وفى يوم الأحد 14 نوفمبر 1971م تم تتويجه وتجليسه على الكرسى البابوى.

