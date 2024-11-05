مساحات خضراء وآمنة.. كل ما يحتاجه الشباب من زوار المنتدى الحضرى العالمى.. صور

كتب أحمد حسن - على عبد الرحمن

خصصت إدارة المنتدى الحضرى العالمى، الذي يعقد فى نسخته الثانية عشر في القاهرة بمركز المنارة للمؤتمرات، مساحة للشباب من زوار المنتدى للتعبير عن رأيهم واحتياجاتهم المستقبلية فى مدنهم من خلال مساحة كبيرة بيضاء للكتابة تحت سؤال:"ما الذى تحتاج أن تراه في مدينتك؟".

ورصد اليوم السابع تباين آراء واحتياجات الشباب زوار المنتدى الحضرى العالمى من جميع دول العالم، وإجماع عدد كبير منهم على ضرروة وجود مساحات آمنة وخضراء وذكية فى مدنهم.

فى سياق متصل تشارك الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، الثلاثاء، في عدد من الاجتماعات والجلسات الوزارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، بمركز المنارة للمؤتمرات، وذلك لاستعراض أهم الإنجازات التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية في مجالات التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية ومستوي معيشة المواطنين، ومواجهة التحديات الحضرية مثل التكدس السكاني، والتلوث، ونقص الموارد.

ويتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية المشاركة في جلسة محافظة بني سويف تحت عنوان "تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر"، وجلسة محافظة الشرقية بعنوان" تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعناصر فاعلة في التنمية الاقتصادية ويشارك في الجلستين عدد من الوزراء والمحافظين من مختلف دول العالم.



كما يتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدي الحضري العالمي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزير الإسكان والحكم المحلي بدولة ماليزيا، ومدير وكالة التعاون الدولي الهولندية VNG لبحث أطر التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول وتبادل الخبرات في مجالات عمل الإدارة المحلية، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة مائدة مستديرة خاصة بالوزراء الأفارقة.



جانب من احتياجات الشباب



ما يحتاجه الشباب من زوار المنتدى الحضرى العالمى



ماذا يحتاجه الشباب من زوار المنتدى الحضرى العالمى في مدنهم



ماذا يحتاجه الشباب من زوار المنتدى الحضرى العالمى