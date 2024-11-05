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مسئول أممى يشيد باختيار القاهرة مقرا لعقد لمنتدى الحضرى العالمى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 12:41 م
مسئول أممى يشيد باختيار القاهرة مقرا لعقد لمنتدى الحضرى العالمى المنتدى الحضرى العالمى
(أ ش أ)

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أشاد المدير التنفيذى لمعهد الإسكان والتنمية الحضرية فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) ديفيد دودمان، باستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة.

ووصف دودمان - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - اختيار القاهرة كمكان لعقد المنتدى بأنه اختيار رائع، لأن مصر تنخرط بشكل عميق فى العديد من القضايا التى يعمل المنتدى على بحثها ومناقشتها مثل التوسع فى البناء الأخضر، والاستجابة لتغير المناخ، مؤكدا بأن مصر بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات فى هذه الجوانب، مبديا إعجابه بالتنظيم المصرى لهذا الحدث العالمي.

ويرى المسئول الأممى أن المنتدى الحضرى العالمى فرصة هائلة ليضم عددا كبيرا من المهتمين بإنشاء المدن حيث يتيح المنتدى الفرصة لتبادل الكثير من المعرفة والتجارب وتوفير الدعم لكل ما يؤثر بشكل إيجابى على حياة المليارات من البشر فى جميع أنحاء العالم.

يُشار إلى أن مصر تستضيف حاليا المنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر وهو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة.







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