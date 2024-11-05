مسئولة سودانية: مصر نموذج يحتذى به فى مجال التنمية الحضرية إقليميا وعالميا

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قالت أمين عام التنمية العمرانية بالسودان إخلاص أدم علي نور الدين، إن مصر حققت طفرة في مجال التنمية الحضرية مما جعلها نموذجا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي.. مؤكدة عمق العلاقات بين مصر والسودان حيث تربطهما علاقات وثيقة وقوية.

وأضافت إخلاص في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، أن اختيار الأمم المتحدة لمصر لاستضافة هذا المنتدى العالمي، يعكس مدى التطور والازدهار الذي حققته مصر في مختلف مجالات الخاصة بالعمران والتشييد والتنمية، مما أهلها لاستضافة المنتدى، مشيدة بنجاح تنظيم المنتدى والذي عكس إمكانيات وقدرات مصر لاستضافة هذا الحدث العالمي.

وعن مشاركة دولة السودان في المنتدى الحضري العالمي، أوضحت إخلاص أنها فرصة كبيرة للقاء العديد من المسؤولين وإرسال رسالة للعالم على قدرة السودان على تخطي كل الصعاب والنهوض مرة أخرى بالإضافة إلى مناقشة الوضع فى السودان وبحث سبل إعادة الإعمار سواء بتقديم الدعم المالي أو الفني.

وأضافت أنه من المتوقع أن تشارك السودان في العديد من الجلسات للاطلاع على تجارب الدول الأخرى والاستفادة من الخبرات.