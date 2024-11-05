محافظ القاهرة يشهد افتتاح الجناح الفرنسى بالمنتدى الحضرى العالمى

كتب سيد الخلفاوى

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح الجناح الفرنسى بالمنتدى الحضرى العالمى بدعوة من السفير الفرنسى بالقاهرة تقديرًا للتعاون المشترك بين محافظة القاهرة والوكالة الفرنسية والاتحاد الأوربى فى التطوير العمرانى وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة الخدمات فى بعض الاماكن غير المخططة كعزبة خيرالله ، والزاوية الحمراء.

ويعد الوفد الفرنسى من أكبر الوفود المشاركة فى المنتدى بعدد 130 ممثل عن الجهات الرسمية وغير الرسمية، والمؤسسات.

كما التقى محافظ القاهرة على هامش فعاليات المنتدى بعدد من ممثلي الوفود الدولية، ودار الحوار حول تبادل الخبرات في مجال التنمية الحضرية.

وفى السياق أكد محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل على التحول للأخضر والطاقة النظيفة بالشراكة مع البنك الأوروبي بهدف تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين ، والحصول على رضاهم.

وأضاف محافظ القاهرة أن شبكة الصرف الصحى تغطى محافظة القاهرة بشكل كامل عدا نقاط قليلة للغاية على أطراف العاصمة جارى العمل على استكمالها ، مشيرًا إلى وجود أكبر محطة للصرف الصحى فى الشرق الأوسط بمنطقة الجبل الأصفر ، كما تغطي شبكة المياه النظيفة كافة أحياء القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة أن هناك خطة بالقاهرة لتنفيذ مشروعات النقل النظيف من بينها تحويل 2600 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى خلال 5 سنوات، كما دشنت المحافظة مشروع كايرو بايك للدراجات كنوع من النقل البديل صديق البيئة.