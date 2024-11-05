محافظ القاهرة: نعمل على التحول للأخضر والطاقة النظيفة بالشراكة مع البنك الأوروبى

كتب سيد الخلفاوى

شهد دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الجلسة النقاشية التى عقدها البنك الأوروبي للإعمار عن مستقبل المدن الخضراء ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل على التحول للأخضر والطاقة النظيفة بالشراكة مع البنك الأوروبي بهدف تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين ، والحصول على رضاهم.

وأضاف محافظ القاهرة أن شبكة الصرف الصحى تغطى محافظة القاهرة بشكل كامل عدا نقاط قليلة للغاية على أطراف العاصمة جارى العمل على استكمالها ، مشيرًا إلى وجود أكبر محطة للصرف الصحى فى الشرق الأوسط بمنطقة الجبل الأصفر ، كما تغطي شبكة المياه النظيفة كافة أحياء القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة أن هناك خطة بالقاهرة لتنفيذ مشروعات النقل النظيف من بينها تحويل 2600 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى خلال 5 سنوات، كما دشنت المحافظة مشروع كايرو بايك للدراجات كنوع من النقل البديل صديق البيئة.

وأشار دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أنه يتم العمل مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى كشريك أساسى فى تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة ، حيث شاركت شركات قطاع خاص في تنفيذ المشروعات القومية التي تمت في الآونة الأخيرة، كما تم الاستعانة بشركات نظافة خاصة بالمنطقتين الشرقية والغربية مما خفف العبء عن هيئة النظافة.