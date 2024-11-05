محافظة القاهرة تنظم احتفالية مساء اليوم بقرية الفواخير للمشاركين فى المنتدى الحضرى

كتب سيد الخلفاوى

تنظم محافظة القاهرة الساعة 7 مساء اليوم، احتفالية للمشاركين بالمنتدى الحضرى العالمى، بقرية الفواخير، الموجودة بالفسطاط، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وذلك ضمن فعاليات المدينة المقامة على هامش استضافة مصر المنتدى الحضرى العالمى.



وأوضح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الهدف من الاحتفالية هو تعريف ضيوف المنتدى بالحرف اليدوية ومستوى التطور الحضرى الجارى فى المنطقة المحيطة بقرية الفواخير.



وشهدت قرية الفواخير أعمال تطوير لإنقاذها من الإندثار، وتضم 152 فاخورة بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة، وتنتج القرية كل أوانى المائدة واشكال الفخار المستخدمة فى الزينة، وتطوير القرية يأتى ضمن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، وسيتم وضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمى.

وأعمال التطوير شملت استكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» للفواخير، حيث يتم تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير.