كيفية تقديم طلب لشركة المياه لإنهاء التعاقد.. المستندات المطلوبة

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن كيفية تقديم طلب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإنهاء تعاقد بناءً على رغبة العميل، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة.

وأوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لإنهاء تعاقد، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- أخر فاتورة مصدرة للعميل.

4- أخر قراءة بالعداد عند الرفع.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- قيام العميل أو المنتفع باستيفاء طلب رفع العداد.

2- قيام العميل بسداد الرسوم المقررة وجميع المستحقات على الاشتراك الخاص بالعداد إن وجد.

3- إخطار شبكة المياه لرفع العداد وإيداعه بالمخازن.

4- إخطار القطاع التجاري لإقفال الاشتراك.

5- إيقاف إصدار الفواتير.

وتقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، العديد من الخدمات لعملائها، أهمها: توصيل خدمة بصفة مؤقتة (إنشائي)، وتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (عداد رئيسي) أول مرة، وفحص عداد، وتركيب عداد بدل تالف أو بدل المنتهي عمره الافتراضي، وتركيب عداد بدل فاقد، نقل ملكية الاشتراك والعداد.

وأوضح دليل الخدمات الجماهيرية للشركة، المستندات المطلوبة للحصول على خدمة تركيب عداد جديد بدلًا من العداد التالف أو المعطل أو المنتهي عمره الافتراضي، وذلك على النحو التالي:

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

3- صورة آخر فاتورة مسددة.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- البريد الإلكتروني للعميل.