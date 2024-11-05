اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 02:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

كامالا هاريس تتابع مسار اليوم الانتخابى من جامعة هاورد فى واشنطن

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 01:48 م
كامالا هاريس تتابع مسار اليوم الانتخابى من جامعة هاورد فى واشنطن كامالا هاريس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر موقع الحرة فى شريط عاجل، أن كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية فى الانتخابات الأمريكية 2024، تتابع مسار اليوم الانتخابي من جامعة هاورد في واشنطن العاصمة.

وبخلاف ترامب ، تتبني المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أجندة مغايرة في مختلف القضايا والملفات التي تمس اهتمامات الناخب الأمريكي، وبمقدمتها الاقتصاد، برغم أن كثيراً من الأمريكيين يحملونها مسئولية الإخفاقات الحالية لكونها نائباً للرئيس جو بايدن.

وفي خطابها الأول بعد إعلان ترشحها رسمياً ، تعهدت كامالا هاريس حال فوزها في انتخابات امريكا 2024، ببناء ملايين المنازل الجديدة ومساعدة المشترين لأول مسكن لهم، وتقديم إعفاءات ضريبية للأسر وحظر الاحتكار في أسعار منتجات البقالة.

وقالت هاريس إن منافسها دونالد ترامب "يكافح من أجل أصحاب المليارات والشركات الكبرى، أما أنا فسأكافح من أجل إعادة الأموال إلى الأمريكيين من الطبقة العاملة والمتوسطة".

وتتضمن مقترحات كامالا هاريس في هذا الملف تنفيذ أول خصم ضريبي على الإطلاق لبناة المنازل التي تباع للمشترين لأول مرة، فضلا عن مساعدة تصل إلى 25 ألف دولار لتمويل الدفعة الأولى المقدمة والتي يستفيد منها المشترون المنطبق عليهم الشروط عند شراء أول مسكن لهم، وهي خطوة قدرت حملتها أن أربعة ملايين أسرة ستستفيد منها على مدى أربع سنوات.







نتائج انتخابات امريكا

مؤشرات انتخابات امريكا

اخر اخبار انتخابات امريكا

موعد نتائج الانتخابات الأمريكية 2024

من الفائز في انتخابات امريكا

اخبار انتخابات آمریکا

موعد اعلان نتائج انتخابات امريكا

موعد انتخابات أمريكا القادمة

موعد نتيجة انتخابات امريكا

نتيجة انتخابات امريكا

انتخابات امريكا 2024

الانتخابات الأمريكية 2024

انتخابات الرئاسة الأمريكية

الانتخابات الامريكية

كامالا هاريس

ترامب

جو بايدن

دونالد ترامب

ترامب وهاريس

presidential election results

when is the result of us election 2024

election results 2024

when is the us election results

us election

election results

usa election

us election 2024

الانتخابات الأمريكية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة