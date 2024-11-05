كامالا هاريس تتابع مسار اليوم الانتخابى من جامعة هاورد فى واشنطن

وكالات

ذكر موقع الحرة فى شريط عاجل، أن كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية فى الانتخابات الأمريكية 2024، تتابع مسار اليوم الانتخابي من جامعة هاورد في واشنطن العاصمة.

وبخلاف ترامب ، تتبني المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أجندة مغايرة في مختلف القضايا والملفات التي تمس اهتمامات الناخب الأمريكي، وبمقدمتها الاقتصاد، برغم أن كثيراً من الأمريكيين يحملونها مسئولية الإخفاقات الحالية لكونها نائباً للرئيس جو بايدن.

وفي خطابها الأول بعد إعلان ترشحها رسمياً ، تعهدت كامالا هاريس حال فوزها في انتخابات امريكا 2024، ببناء ملايين المنازل الجديدة ومساعدة المشترين لأول مسكن لهم، وتقديم إعفاءات ضريبية للأسر وحظر الاحتكار في أسعار منتجات البقالة.

وقالت هاريس إن منافسها دونالد ترامب "يكافح من أجل أصحاب المليارات والشركات الكبرى، أما أنا فسأكافح من أجل إعادة الأموال إلى الأمريكيين من الطبقة العاملة والمتوسطة".

وتتضمن مقترحات كامالا هاريس في هذا الملف تنفيذ أول خصم ضريبي على الإطلاق لبناة المنازل التي تباع للمشترين لأول مرة، فضلا عن مساعدة تصل إلى 25 ألف دولار لتمويل الدفعة الأولى المقدمة والتي يستفيد منها المشترون المنطبق عليهم الشروط عند شراء أول مسكن لهم، وهي خطوة قدرت حملتها أن أربعة ملايين أسرة ستستفيد منها على مدى أربع سنوات.