قاضى بنسلفانيا يسمح باستمرار جائزة المليون دولار المقدمة من إيلون ماسك

كتبت ريم عبد الحميد

أقر قاضى فى ولاية بنسلفانيا بأن جوائز اليانصيب التي تقدر بمليون دولار، والمقدمة من لجنة العمل السياسى التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك فى الولايات المتأرجحة يمكن أن تستمر خلال اليوم، الثلاثاء، يوم التصويت فى الانتخابات.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن القاضي أنجيلو فوجليتا، لم يكشف عن أسباب قراره.

ووصف المدعى العام فى الولاية لارى كراسنر، الديمقراطي، الجائزة بأنها عملية احتيال مصممة للتأثير فعليا على الانتخابات الوطنية وطلب إيقافها.

وقال محامى ماسك كريس جوبر إن المستفيدين الأخيرين من الجائزة قبل يوم الانتخابات سيكونان فى أريزونا يوم االثنين وميتشجان يوما الثلاثاء.

وأضاف جوبر إن الحاصلين على جائزة المليون دولار لا يتم اختيارهم بالصدفة، مضيفة أنهم يعرفون بالضبط من سيتم الإعلان عن فوزهم بها خلال يومى الاثنين والثلاثاء.

واتهمت الدعوى ماسك ولجنة العمل السياسي بانتهاك قوانين حماية المستهلك في الولاية باليانصيب، بما في ذلك عدم نشر قواعد اليانصيب الكاملة؛ وعدم إظهار كيفية اختيارهم للفائز؛ وعدم إظهار كيفية حمايتهم للمعلومات الشخصية التي يجمعونها عبر التسجيل، كما يتهمون ماسك ولجنة العمل السياسي بالإدلاء "بتصريحات كاذبة" حول اليانصيب، بما في ذلك الادعاء بأن الفائزين يتم اختيارهم عشوائيًا.

وخلال الشهر الماضى، كشفت الإيداعات الفيدرالية الأمريكية أن الملياردير إيلون ماسك، قدم لدونالد ترامب 43.6 مليون دولار أخرى حتى منتصف أكتوبر من خلال لجنة العمل السياسى الخاصة به لمساعدة الرئيس السابق على إعادة انتخابه.

وبحسب ما ذكرت مجلة فوربس، فإن إجمالى ما أنفقه ماسك، رئيس مجلس إدارة شركة تسلا للسيارات الكهربائية، بلغ حتى الآن أكثر من 118 مليون دولار، ليصبح واحدا من أبرز الداعمين لترامب، فى الوقت الذى أثار فيه جدلا حول قانونية جائزة المليون دولار التى أعلنها للناخبين المسجلين فى الولايات الرئيسية.