عرض سعد الصغير على الطب الشرعى و25 نوفمبر استكمال محاكمته لتعاطى المخدرات

كتب إبراهيم قاسم - إيهاب المهندس

حددت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار ناجى الحايس، جلسة 25 نوفمبر الجارى لاستكمال محاكمة سعد الصغير في قضية حيازة وتعاطى المواد المخدرة، وورد تقرير مصلحة الطب الشرعى حول نوع إصابة التي لحقت به وادعائه تعاطى مخدر"الترامادول".

صرحت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، خلال الجلسة الماضية بعرض المطرب الشعبي سعد الصغير، على مصلحة الطب الشرعى بزينهم، لبيان ما يعانيه من أمراض او إصابات تسمح بتناول مخدر الترامادول.

وعرضت الأجهزة المعنية سعد الصغير على الطب الشرعى لبيان نوع الإصابة التي تستلزم تعاطى مسكنات أو مواد مخدرة.

واعترف سعد الصغير خلال الجلسة الماضية بأنه لم يتعاطى مخدر "الحشيش" أو يحرزه، ولكنه كان يتناول مخدر "الترامادول" نظرا لأصابته في ساقه وأجراء عملية جراحية وهو ما يحتاج تناوله لمسكنات قوية.

ووفقا لما قالته التقارير الطبيبة عن حالة سعد الصغير فانه يعاني من قطع في الرباط الصليبي، وتمزق في الأربطة.

وكانت أجهزة مطار القاهرة تمكنت من إلقاء القبض على المطرب الشعبى سعد الصغير، فى 10 سبتمبر أثناء عودته من رحلة فنية والعثور لحوزته على عبوات بداخلها مواد مخدرة "زيت المارجوانا أو الحشيش" أثناء إنهاء إجراءات وصوله.

وبالفحص تبين أن الأحراز المضبوطة مع سعد الصغير عبارة عن 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر مادة زيتية، وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة.

وبعرض المواد المضبوطة مع سعد الصغير على الطب الشرعى، تبين أنها مادة الحشيش المخدر، وبإجراء تحليل المواد المخدرة للمطرب سعد الصغير نفسه، تبين من نتائج التحاليل أن يتعاطى مخدري الحشيش والترامادول.