طفرة فى استخدام الإنترنت بقارة أفريقيا ومصر ونيجيريا بهما "ثلث المستخدمين"

بريتوريا (أ ش أ)

ذكر تقرير للاتحاد الدولى للاتصالات، أن قارة أفريقيا حققت ارتفاعا ملحوظا في استخدام الإنترنت، حيث ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت من 181 مليون مستخدم عام 2014 إلى ما يقرب من 646 مليون حاليا، مضيفا أن مصر ونيجيريا أكبر دولتين من حيث عدد السكان فى القارة، تمثلان ما يقرب من ثلث مستخدمى الإنترنت.

وأوضح التقرير أنه سوف يتم دعم هذا النمو الكبير من خلال عادات المستهلكين المتطورة، وخاصة الطلب المتزايد على بث الفيديو عبر الهاتف المحمول والاستخدام المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب كميات كبيرة من البيانات.

وأضاف التقرير الذي نشرته منصة بيزنس أفريكا، أن القارة السمراء على أهبة الاستعداد لتحقيق نمو أعظم، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت سوف يتضخم إلى أكثر من 1.1 مليار بحلول عام 2029، وهو ما يمثل زيادة مذهلة تبلغ نحو 70%.

وتابع: "من المتوقع أن تنخفض تكلفة البيانات، ما يجعل الوصول إلى الإنترنت أكثر تكلفة وأكثر سهولة في الوصول إليه لملايين الأشخاص في جميع أنحاء القارة".

وفق الاتحاد الدولي للاتصالات، - انخفضت التكلفة المتوسطة لـ 1 جيجابايت من البيانات من 12.44 دولارً في عام 2010 إلى 1.57 دولارًا في عام 2020، مما يشير إلى انخفاض أسعار البيانات بعد زيادة اعتماد الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وأضاف، أدى الارتفاع الكبير في شراء الهواتف الذكية إلى زيادة حجم البيانات المستخدمة على مستوى العالم ومع ذلك، فإن تكلفة البيانات المحمولة تتفاوت بشكل كبير عبر المناطق، مع وجود فوارق كبيرة في سعر 1 جيجابايت (GB) من البيانات.

وانخفض متوسط ​​تكلفة 1 جيجابايت من البيانات من 12.44 دولار في عام 2010 إلى 1.57 دولار في عام 2020.

وكشف تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول "إنترنت الموبايل" في مصر قفز لنحو 82.51 مليون عميل بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 74.57 مليون عميل عن نفس الفترة 2023 بمعدل نمو سنوي 10.64% بزيادة قدرها نحو 7.94 مليون مستخدم جديد.