ضبط لصوص يسرقون المساكن بأسلوب التسلق بالزاوية الحمراء

كتب محمود عبد الراضى وأسماء شلبى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) تخصص فى سرقة المساكن وعدادات المياه بأسلوبى "كسر الباب، الفك".. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية ( عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم ).

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقه سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة الشرابية.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها.

واسفرت الجهود عن ضبط (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية).. لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة تحتوى على (مبالغ ماليــة "عملات محلية، وأجنبية") من داخل سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة الأزبكية.. وبمواجهتـــه اعترف بإرتكاب الواقعة وضبط (فردى أمن بشركة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (5 تكييفات - 32 كاميرا - 32 مفتاح كهرباء تكييف) من داخل مخزن الشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئى النية (4 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة) تم ضبطهم..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.