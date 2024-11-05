اليوم السابع
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ضبط المتهم فى واقعة سقوط فتاة من الطابق الثالث فى بولاق أبو العلا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 12:40 م
ضبط المتهم فى واقعة سقوط فتاة من الطابق الثالث فى بولاق أبو العلا حملات أمنية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهم فى واقعة سقوط فتاة من عقار سكنى فى منطقة بولاق أبو العلا وتم احالته الي النيابة المختصة للتحقيق معه فى الحادث .

وتباشر جهات التحقيق فى بولاق أبو العلا، تحقيقاتها الموسعة لكشف لغز واقعة مصرع فتاة لفظت أنفاسها الأخيرة عقب سقوطها من الطابق الثالث بعقار ببولاق ألو العلا.


وكشفت جهات التحقيق، الأجهزة المختصة بإجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المطلة على موقع الحادث وسؤال الشهود.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط فتاة من شرفة الطابق الثالث لعقار سكنى فى منطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث.


وتبين من خلال التحريات، أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها وبها كسور وسحجات ونزيف بأماكن متفرقة من الجسد، وتم إيداع الجثمان مشرحة زينهم.


كما كشفت التحريات، أن الفتاة المتوفاة كانت برفقة صديق لها في الشقة وحدثت بينهما خلافات نتج عنها سقوط الفتاة من الطابق الثالث مما أدى إلى وفاتها.


 







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