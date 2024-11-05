اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل سائق وإصابة شقيقه بسبب شقة في بولاق الدكرور

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 08:23 م
ضبط المتهم بقتل سائق وإصابة شقيقه بسبب شقة في بولاق الدكرور حبس -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل سائق وإصابة شقيقه في بولاق الدكرور، نتيجة خلافات متعلقة باستئجار شقة يقيم بها المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص وإصابة شقيقه في بولاق الدكرور.
وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المجني عليهما نشب بينهما خلاف وبين المتهم على استئجار شقة يقيم بها الأخير، مما دفع المتهم للاعتداء عليهما بسلاح أبيض.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 







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