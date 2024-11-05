صندوق الإسكان الاجتماعى: تسليم 700 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل حتى الآن

كتب أحمد حسن _علي عبد الرحمن

قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يسعي لتنفيذ وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بشكل مستمر دون التقيد بعدد معين من الوحدات.

وأضافت مي عبد الحميد، خلال جلسة علي هامش المنتدي الحضري العالمي، أن الصندوق يعمل في أكثر من 900 ألف وحدة، تم تسليم نحو 700 ألف وحدة لمحدودي الدخلي، وبدا الصندوق في محور الإسكان الأخضر.

وأشارت إلى أن الصندوق يدعم الوحدات السكنية دعم نقدي وعيني، وتم الاتفاق مع البنك الدولي والحصول علي مليار دولار لتوجيهها للدعم النقدي ، لتقلص الفارق بين التكلفة والفائدة .

واوضحت ان الصندوق يعمل حاليا في تصميم وحدات سكنية بنظام الإسكان الأخضر ، وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع، وتم بدأ التنفيذ بنحو 1000 وحدة كتحريك، وبعد ذلك تم اجراء بعض التعديلات علي المشروع.

وأوضحت أن الفرق بين الإسكان الاخضر والإسكان العادي، يتمثل في تقليل استخدام الطاقة، وتم البدء في تنفيذ نحو 25 الف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الأخضر، ووصلت نسبت التنفيذ نحو 60%.

وأشارت إلي أنه تم اجراء مسابقة لاختيار افضل تصميم لتنفيذ مشروع الإسكان الأخضر، وحصلت 3 تصميمات علي جوائز وسيتم اختيار نموذج من النماذج الثلاثة لتطبيقها علي ارض الواقع.

وقالت إن مشروع الإسكان الأخضر، يوفر نحو 20% من الطاقة المستخدمة في مشروع الإسكان العادي، موضحة أن المشروع واجه بعض التحديات بمجرد التفكير في تنفيذه، ولكن مع مرور الوقت تم التغلب علي كافة التحديات من خلال التعاون مع بعض الشركات والجهات المختلفة.