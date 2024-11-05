اليوم السابع
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صحفي بواشنطن تايمز: نتائج الولايات المتأرجحة ستحدد مستقبل البيت الأبيض

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:09 م
صحفي بواشنطن تايمز: نتائج الولايات المتأرجحة ستحدد مستقبل البيت الأبيض الصحفي بجريدة واشنطن تايمز الأمريكية
كتب محمد عبد المجيد

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قال جاي تايلور، الصحفي بجريدة واشنطن تايمز الأمريكية، إن الديمقراطية الأمريكية تحمل طابعًا غير متوقع، وهي حقًا مثيرة للاهتمام، ونحن هنا الآن في خضم هذا الحدث الكبير، وهو الانتخابات الأمريكية.

وأضاف «تايلور»، خلال لقائه مع الإعلامية جيهان منصور عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة لا يُعرف فيها كيف ستسير الأمور خلال الـ12 ساعة القادمة، مؤكدا أن كل الأنظار متجهة نحو الولايات المتأرجحة مثل أريزونا وميشيجان ونيفادا وكارولينا الشمالية وويسكونسن، بالإضافة إلى بنسلفانيا وأيوا التي قد تشهد أيضًا تقلبات في الأصوات.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قد حقق انتصارًا في ولاية جورجيا في الانتخابات السابقة، لكن السؤال الأهم هو كيف ستصوت النساء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري؟ معقبا: لقد رأينا أن هاريس قد تجذب أصوات النساء، لكن يبقى الغموض حول موقف النساء من الحزب الجمهوري، خاصة إذا كان أزواجهن يؤيدون ترامب.







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