سوابق دونالد ترامب.. لائحة باتهامات المرشح الجمهورى.. إنفوجراف

ويواجه ترامب اتهامات مماثلة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حيث تم اتهامه بالابتزاز، ‏وهو الاتهام الذي يتم استخدامه لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، وتصل ‏عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً‎.‎

وفى إبريل الماضى، بدأت في نيويورك أول محاكمة جنائية بحق ترامب، وبعد جلسات ‏استمرت قرابة شهر، أدين بتهمة دفع أموال بطريقة سرية لنجمة أفلام إباحية خلال ‏حملته الانتخابية لعام 2016.‏

وأمام الملاحقات القضائية المتشعبة، تم سؤال المرشح الجمهوري دونالد ترامب عما اذا كان سيعفو عن نفسه ‏اذا فاز فى الانتخابات قبل أسبوعين من ذهاب الناخبين لصناديق الاقتراع حيث سيواجه الرئيس السابق خيار ‏صعب في اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية حال فوزه أو ربما حتى في اليوم نفسه، فسيكون أمامه خياران إما ‏أن يضطر إلى أن يعفو عن نفسه أو يطرد المحقق الخاص جاك سميث المسئول عن القضايا الجنائية التي رفعتها ‏وزارة العدل ضده.‏

الأسئلة الشائكة، أجاب عنها ترامب بالإفصاح صراحة عن نواياه الأطاحة بـ"سميث"، قائلاً: إنه أمر سهل ‏للغاية. إنه سهل للغاية. في الواقع، إنه شخص ملتو في إشارة الى سميث - كان لدينا قاضية شجاعة ورائعة في ‏فلوريدا. إنها قاضية رائعة، بالمناسبة. لا أعرفها. لم أتحدث معها قط. لم أتحدث معها قط. لكن كان لدينا ‏قاضية شجاعة ورائعة للغاية".‏

وبحسب نيوزويك، كان ترامب يواجه 40 تهمة فيدرالية تتعلق بتعامله المزعوم مع وثائق سرية قبل أن ترفض ‏القاضية ايلين كانون في فلوريدا التهم في يوليو، وتابع، "وما عانت منه مع هؤلاء الأشخاص الخارجين عن ‏السيطرة، كانت تستمع إلى سبب إصدار البيانات. إنها لا تتحرك بسرعة. إنها لا تفعل هذا. إنها لا تفعل ‏ذلك. حسنًا، لقد تحركت بسرعة. لكن الحقيقة هي أننا كان لدينا، وكانت القضية الكبرى هي تلك القضية، ‏قضية الوثائق"‏.

وتم توجيه الاتهام إلى ترامب بأربع تهم تتعلق بمزاعم محاولته قلب نتائج انتخابات 2020. ودفع ببراءته وأشار ‏إلى القضية كجزء من حملة سياسية ضده. وهذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها طرد سميث. فعندما سألته شبكة سي ان ان، هذا السؤال في يوليو ، ‏أجاب أنه "لن يحتفظ به"، وتابع : "لقد فزنا بقضية الوثائق. نحن في صدد الفوز بجميع القضايا الأخرى، على ‏ما أعتقد. حتى في بعض الأحيان عندما يتعين علينا اللجوء إلى الاستئناف. لقد حصلنا على الحصانة في ‏المحكمة العليا. الأمر سهل للغاية. سأطرده في غضون ثانيتين. سيكون أحد الأشياء الأولى التي سيتم تناولها".‏

وقال ترامب سابقًا إنه تجنب "حتى التفكير" فى العفو عن نفسه قبل ترك منصبه فى عام 2021 على الرغم من ‏النصيحة التى قدمها له المحامون، حيث قال إنه يعتقد أن "الأمر سيبدو فظيعًا"، ومنذ ذلك الحين، أدين ترامب بارتكاب 34 جريمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية.‏

سوابق ترامب



سوابق ترامب فى أموال الصمت



التدخل في انتخابات جورجيا



اقتحام الكونجرس