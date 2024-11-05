سوابق دونالد ترامب.. لائحة باتهامات المرشح الجمهورى.. إنفوجراف

يشكل ترشح دونالد ترامب ، المرشح الجمهوري لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية حالة استثنائية في تاريخ الانتخابات الأمريكية ، حيث يواجه الرئيس السابق لائحة اتهامات كبرى، بمقدمتها اتهامه بالاحتيال على الولايات المتحدة، من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة.
وفى إبريل الماضى، بدأت في نيويورك أول محاكمة جنائية بحق ترامب، وبعد جلسات استمرت قرابة شهر، أدين بتهمة دفع أموال بطريقة سرية لنجمة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية لعام 2016.
وأمام الملاحقات القضائية المتشعبة، تم سؤال المرشح الجمهوري دونالد ترامب عما اذا كان سيعفو عن نفسه اذا فاز فى الانتخابات قبل أسبوعين من ذهاب الناخبين لصناديق الاقتراع حيث سيواجه الرئيس السابق خيار صعب في اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية حال فوزه أو ربما حتى في اليوم نفسه، فسيكون أمامه خياران إما أن يضطر إلى أن يعفو عن نفسه أو يطرد المحقق الخاص جاك سميث المسئول عن القضايا الجنائية التي رفعتها وزارة العدل ضده.
الأسئلة الشائكة، أجاب عنها ترامب بالإفصاح صراحة عن نواياه الأطاحة بـ"سميث"، قائلاً: إنه أمر سهل للغاية. إنه سهل للغاية. في الواقع، إنه شخص ملتو في إشارة الى سميث - كان لدينا قاضية شجاعة ورائعة في فلوريدا. إنها قاضية رائعة، بالمناسبة. لا أعرفها. لم أتحدث معها قط. لم أتحدث معها قط. لكن كان لدينا قاضية شجاعة ورائعة للغاية".
وبحسب نيوزويك، كان ترامب يواجه 40 تهمة فيدرالية تتعلق بتعامله المزعوم مع وثائق سرية قبل أن ترفض القاضية ايلين كانون في فلوريدا التهم في يوليو، وتابع، "وما عانت منه مع هؤلاء الأشخاص الخارجين عن السيطرة، كانت تستمع إلى سبب إصدار البيانات. إنها لا تتحرك بسرعة. إنها لا تفعل هذا. إنها لا تفعل ذلك. حسنًا، لقد تحركت بسرعة. لكن الحقيقة هي أننا كان لدينا، وكانت القضية الكبرى هي تلك القضية، قضية الوثائق".
وتم توجيه الاتهام إلى ترامب بأربع تهم تتعلق بمزاعم محاولته قلب نتائج انتخابات 2020. ودفع ببراءته وأشار إلى القضية كجزء من حملة سياسية ضده. وهذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها طرد سميث. فعندما سألته شبكة سي ان ان، هذا السؤال في يوليو ، أجاب أنه "لن يحتفظ به"، وتابع : "لقد فزنا بقضية الوثائق. نحن في صدد الفوز بجميع القضايا الأخرى، على ما أعتقد. حتى في بعض الأحيان عندما يتعين علينا اللجوء إلى الاستئناف. لقد حصلنا على الحصانة في المحكمة العليا. الأمر سهل للغاية. سأطرده في غضون ثانيتين. سيكون أحد الأشياء الأولى التي سيتم تناولها".
وقال ترامب سابقًا إنه تجنب "حتى التفكير" فى العفو عن نفسه قبل ترك منصبه فى عام 2021 على الرغم من النصيحة التى قدمها له المحامون، حيث قال إنه يعتقد أن "الأمر سيبدو فظيعًا"، ومنذ ذلك الحين، أدين ترامب بارتكاب 34 جريمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية.
سوابق ترامب
سوابق ترامب فى أموال الصمت
التدخل في انتخابات جورجيا
اقتحام الكونجرس
الوثائق السرية
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