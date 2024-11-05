حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة حضانة في أبو النمرس 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حضانة لرعاية الفئات الخاصة والكائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لهما معلومات جنائية، واعترفا بسرقة بعض الأجهزة والمعدات الكهربائية، من داخل حضانة لرعاية الفئات الخاصة والكائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، واعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وبالضغط عليهما أرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها .

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أبو النمرس، بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما، لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.