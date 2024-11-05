حبس أب قتل نجله عقب التعدى عليه بـ"قالب" طوب فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز السادات محافظة المنوفية، حبس أب قتل نجله بعد تعذيبه فى ظروف غامضة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة السادات بتلقى بلاغ بمقتل طالب بالصف الثالث الإعدادى، على يد والده الذى قام بضربه وتعذيبه حتى الموت، فى ظل ظروف غامضة، وبالانتقال والفحص تبين مصرعه على يد والده بعد أن ضربه بقالب طوب أكثر من مرة على رأسه وذلك بعد وصلة من الضرب المبرح والتعذيب وتقييده بالحبال حتى توفى.

تم نقل الجثة لمستشفى السادات العام، وإخطار النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة من قبل الطب الشرعى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.