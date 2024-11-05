اليوم السابع
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على هامش الانتخابات الأمريكية..

ثروة ترامب ترتفع بنحو 610 ملايين دولار مع ارتفاع أسهم شركته بنسبه 17%

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 08:51 م
ثروة ترامب ترتفع بنحو 610 ملايين دولار مع ارتفاع أسهم شركته بنسبه 17% ترامب
أحمد علوى

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ارتفعت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بنسبة 17% إلى 40 دولارا في الدقائق الأولى من بدء تداولات اليوم على وقع سباق متقارب بين مرشح الرئاسة الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب، وكمالا هاريس نائبة الرئيس الحالي.

وارتفعت ثروة ترامب بنحو 610 ملايين دولار منذ صباح اليوم، وفق ما ذكر موقع مجلة فوربس الأمريكية. وفي أحدث تعاملات، ارتفع سهم الشركة 13.4% إلى 38.94 دولارا.

وتمثل شركة ترامب للإعلام 4.6 مليارات دولار من صافي ثروة المرشح الرئاسي البالغة 6.6 مليارات دولار، ما يجعله في المرتبة 473 بين أثرياء العالم وفق تصنيف فوربس. وارتفعت أسهم الشركة بنحو 120% خلال الشهر الماضي.

ويمتلك ترامب 57.3% من شركته التي تحمل اسمه، ويُنظر إلى سهمها على أنه سهم ميمي، حيث يتقلب على وقع الإشارات البسيطة بشأنه مع تحركات غالبا لا تعكس الأداء المالي الأساسي للشركة مثل الأسهم الأخرى.

وبلغت إيرادات الشركة 1.6 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 وهي أقل بكثير من 2.4 مليار دولار لشركة سناب و520 مليون دولار لشركة ريديت خلال الفترة.

وانطلقت منذ ساعات الانتخابات الأمريكية 2024 ، وينتافس فيها المرشح الجمهورى، دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

ورغم أن حوالى 82 مليون أمريكى، أدلوا بأصواتهم مبكرا سواء عن طريق الحضور شخصيا أو عبر البريد الإلكترونى، إلا أن لجان الاقتراع فى الولايات المختلفة شهدت طوابير طويلة من الناخبين الذين أتوا فى الصباح الباكر لاختيار مرشحهم المفضل.

 







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