اليوم السابع
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تعرف على أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات فى 10 معلومات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 05:00 ص
تعرف على أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات فى 10 معلومات وزارة التعليم العالى
محمد صبحى

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بالتزامن مع قرب انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، ينشر "اليوم السابع" أبرز 10 أهداف للاتحادات، حيث أن اللائحة نصت  على إجراء الانتخابات الطلابية خلال الفصل الدراسى الأول:

1- العمل على توفير أسباب الراحة والوسائل المعينة للطلاب داخل الجامعة وخارجها.
2- وضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية، التى تخدم أهداف الجامعة أو الكلية أو المعهد وتسهم بإيجابية فى بناء المجتمع وتطويره.
3- العمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية فى كل الأنشطة.
4- تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادى المتخصصة لتنمية المهارات، ودعم الابتكارات والإبداعات الطلابية، دون تمييز بسبب فئوى أو دينى أو عقدى أو حزبى أو لأى سبب آخر.
5- تدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه وكل الجهات الخدمية للمجتمع الجامعى، طبقا للإجراءات القانونية المقررة.
6- تيسير ممارسة الطلاب التعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة.
7- تحفير الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية.
8- تنظيم كل الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب.
9- متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.
10- دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.







التعليم العالى

الاتحاداث الطلابية

اخبار مصر

ايمن عاشور




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