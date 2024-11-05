تعرف على أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات فى 10 معلومات

محمد صبحى

بالتزامن مع قرب انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، ينشر "اليوم السابع" أبرز 10 أهداف للاتحادات، حيث أن اللائحة نصت على إجراء الانتخابات الطلابية خلال الفصل الدراسى الأول:



1- العمل على توفير أسباب الراحة والوسائل المعينة للطلاب داخل الجامعة وخارجها.

2- وضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية، التى تخدم أهداف الجامعة أو الكلية أو المعهد وتسهم بإيجابية فى بناء المجتمع وتطويره.

3- العمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية فى كل الأنشطة.

4- تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادى المتخصصة لتنمية المهارات، ودعم الابتكارات والإبداعات الطلابية، دون تمييز بسبب فئوى أو دينى أو عقدى أو حزبى أو لأى سبب آخر.

5- تدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه وكل الجهات الخدمية للمجتمع الجامعى، طبقا للإجراءات القانونية المقررة.

6- تيسير ممارسة الطلاب التعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة.

7- تحفير الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية.

8- تنظيم كل الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب.

9- متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.

10- دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.