ترامب يخطط لحظر الفلورايد من مياه الشرب.. فوائده وأضراره عند خبراء الصحة

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة Independent، إن الفلورايد يمنع تسوس الأسنان لدى ربع البالغين والأطفال، لكن الإفراط في التعرض له لفترات طويلة قد يؤدي إلى مخاطر صحية.وقال السياسي روبرت كينيدي جونيور، خلال عطلة نهاية الأسبوع إن إدارة ترامب ستنصح الأمريكان بإزالة الفلورايد من إمدادات المياه العامة، حيث يستخدم الفلورايد لتقوية الأسنان، واستبدال المعادن المفقودة بسبب التآكل والتلف، ويستخدم ما يقرب من 44 % من الأمريكيين مياه الصنبور المحتوية على الفلورايد.وأوضح كينيدي، إن ترامب سينصح جميع أنظمة المياه في الولايات المتحدة بإزالة الفلورايد من المياه العامة.

وقال كينيدي لأنصاره إن ترامب وعد بمنحه "السيطرة" على العديد من وكالات الصحة العامة، مثل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، مؤكدا، أن الفلورايد عبارة عن نفايات صناعية مرتبطة بالتهاب المفاصل وكسور العظام وسرطان العظام وفقدان معدل الذكاء واضطرابات النمو العصبي وأمراض الغدة الدرقية .

وأضاف، أن هناك صلة بين ارتفاع مستويات التعرض للفلورايد وانخفاض معدل الذكاء لدى الأطفال، استنادًا إلى دراسات أجريت على مستويات الفلورايد عند ضعف الحد الموصى به لمياه الشرب، تم إجراء أبحاث سابقة بنتائج مماثلة، بما في ذلك دراسة أجريت عام 2019 وجدت أن ارتفاع مستويات التعرض للفلورايد أثناء الحمل كان مرتبطًا بانخفاض معدل الذكاء لدى الأطفال.

لكن منظمات الصحة العامة الرئيسية تدعم إضافة الفلورايد إلى المياه، بما في ذلك الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وجمعية طب الأسنان الأمريكية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

أطلق مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على عملية إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب على مستوى البلاد اسم أحد أعظم عشر تدخلات للصحة العامة في القرن العشرين بسبب الانخفاض الكبير في حالات تسوس الأسنان منذ بدء العملية في عام 1945.

تحتوي كل المياه تقريبًا على بعض الفلورايد الطبيعي، ولكن بمستويات منخفضة للغاية لمنع تسوس الأسنان، والمستوى الموصى به هو 0.7 مليجرام لكل لتر، وتقرر حكومات الولايات والحكومات المحلية ما إذا كانت ستطبق الفلورايد أم لا. وفي بعض المناطق، يوجد ما يكفي من الفلورايد الطبيعي لمنع تسوس الأسنان.

منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وللمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً، خفضت الحكومة الفيدرالية المستوى الموصى به من الفلورايد في مياه الشرب، والذي كان في السابق يتراوح بين 0.7 و1.2 مليجرام لكل لتر.

وأوضحت الصحيفة، إن 37 ولاية تمنح الحكومات المحلية والسكان سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بإضافة الفلورايد إلى المياه، كما أن 13 ولاية، وبورتوريكو، ومنطقة كولومبيا، لديها قوانين تلزم بإضافة الفلورايد إلى المياه على مستوى الولاية، وأشارت المجموعة إلى أن بعض المجتمعات رفضت ذلك .

تتنوع مستويات الفلورايد في مختلف أنحاء العالم، حيث تستخدم أغلب الدول الأوروبية الفلورايد بطرق مختلفة، بما في ذلك من خلال برامج فلورايد المياه والملح والحليب المفلور وغير ذلك من المعالجات، واعتبارًا من عام 2012، كان لدى 25 دولة فلورة مياه صناعية بدرجات متفاوتة، وكان لدى 28 دولة أخرى مياه مفلورة بشكل طبيعي، وكان ما يقرب من نصف 435 مليون شخص يتلقون مياه مفلورة بالمستوى الموصى به من سكان الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة Independent ، إن تناول الفلورايد له تأثيرات مفيدة وأخرى سلبية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فهو يمكن أن يقلل من تسوس الأسنان وتجويفها، ويمكن أن يسبب أمراض العظام بعد التعرض لفترات طويلة لكميات كبيرة منه. وتشير التقديرات إلى أن تركيزات الفلورايد المفرطة في مياه الشرب تسببت في عشرات الملايين من حالات تسمم الأسنان والهيكل العظمي بالفلورايد على مستوى العالم، وتنقسم الأبحاث حول التأثيرات الأخرى، مثل كسور العظام .

ولا يزال الخبراء يقولون إن الفوائد تفوق المخاطر، وتقول جمعية طب الأسنان الأمريكية إن الدراسات أثبتت أن إضافة الفلورايد إلى معجون الأسنان يقلل من تسوس الأسنان بنسبة الربع على الأقل لدى الأطفال والبالغين ــ حتى مع توافر معجون الأسنان المحتوي على الفلورايد على نطاق واسع.



قالت الدكتورة ميج لوخاري، طبيبة أسنان الأطفال في ولاية كارولينا الشمالية، إنه في وقت سابق من هذا العام، إنه يمكن أن تكون التهابات الأسنان خطيرة للغاية، يمكن أن ينتهي بك الأمر في المستشفى.