تحقيقات النيابة الإدارية فى واقعة مقتل طالب: تلقى طعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض أدت إلى وفاته

كتب: محمد أبو ضيف

باشر المستشار إسلام الكيكي رئيس النيابة ومحمد العدل وأحمد محمود وكيلي النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني التحقيقات الأولية في واقعة مقتل طالب على يد زميله داخل مدرسة ثانوي في بورسعيد والتي كشفت عن أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024 داخل المدرسة بممر متفرع من فنائها، حال توجه المجني عليه لدورة المياه بالمدرسة، ليلتقيه الطالب المتهم موجهًا له طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاحٍ أبيض؛ مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة نقل على إثرها لإحدى المستشفيات العامة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

شهود العيان

استمع فريق النيابة إلى شهود العيان ومدير المدرسة وعددٍ من المسؤولين والمشرفين والمدرسين بالمدرسة والإدارة التعليمية.

وكانت أجرت النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، صباح يوم أمس الإثنين معاينةً لإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، حيال ما تم رصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن حادث مقتل أحد الطلبة بالمدرسة على يد زميل له داخل مقر المدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي صباح الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، وذلك لسرعة مباشرة التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية والإدارية للقائمين على المدرسة من المدرسين والمشرفين خلال هذا اليوم.

فريق النيابة

انتقل فريق من أعضاء النيابة وبمصاحبة قوة من قسم شرطة المناخ، لمقر المدرسة، وقد تبين من المعاينة وسؤال شهود العيان ومدير المدرسة وعددٍ من المسؤولين والمشرفين والمدرسين بالمدرسة والإدارة التعليمية، أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 3نوفمبر 2024 داخل المدرسة بممر متفرع من فنائها، وذلك حال توجه المجني عليه لدورة المياه بالمدرسة، ليلتقيه الطالب المتهم موجهًا له طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاحٍ أبيض؛ مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة نقل على إثرها لإحدى المستشفيات العامة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب الاطلاع على سجلات المدرسة ونظام توزيع العمل خلال يوم الحادث، أمرت النيابة باستدعاء كلٍ من: مسئول إدارة الأمن، ومسئول شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وجارٍ استكمال التحقيقات.



النيابة الإدارية تباشر التحقيق في واقعة مقتل طالب على يد زميله في المدرسة (1)



النيابة الإدارية تباشر التحقيق في واقعة مقتل طالب



االتحقيق في واقعة مقتل طالب على يد زميله



النيابة الإدارية تباشر التحقيق



التحقيق في واقعة مقتل طالب على يد زميله