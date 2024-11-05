تحريات لكشف ملابسات سرقة تحف من شقة بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات تعرض شقة للسرقة بالعجوزة، حيث استولى مرتكب الواقعة على تحف وكتب، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض شقة للسرقة بالعجوزة، وذكر مقدم البلاغ أنه اكتشف اختفاء تحف وكتب من داخل شقته، وتعرضها للسرقة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية السارق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة المختصة التحقيق.