تأييد حكم السجن لعاطل بتهمة الاتجار فى مخدر الفودو

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة بتاييد حكم السجن لعاطل 3 سنوات، بتهمة حيازة والإتجار فى مخدر الفودو بالمطرية.

كانت نيابة شرق القاهرة أمرت بحبس عاطل متهم بتجارة المواد المخدرة من الفودو وكمية من مخدر الهيروين، في منطقة المطرية.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته 1،500 كيلو جرام لمخدر الفودو وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي «متحصلات بيع المواد المخدرة» وميزان حساس، بدائرة قسم شرطة المطرية، وعقب تقنين الإجراءات القانونية من ضبطه وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.