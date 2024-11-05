اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 02:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بنسلفانيا الأمريكية: قد نستغرق بعض الوقت لفرز جميع الأصوات المؤهلة بالولاية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 01:45 ص
بنسلفانيا الأمريكية: قد نستغرق بعض الوقت لفرز جميع الأصوات المؤهلة بالولاية ترامب وهاريس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير خارجية ولاية بنسلفانيا الأمريكية، آل شميدت، الاثنين أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتم فرز جميع الأصوات المؤهلة في الولاية التي تمثل ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.


وقال شميدت، في تصريحات أوردتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن وزارة الخارجية في الولاية "لم تحصل على الإطلاق على نتائج رسمية نهائية للانتخابات بغض النظر عن موعد ظهور التوقعات الأخرى".


وأوضح المسؤول في الولاية "تمت بالفعل إعادة ما يقرب من 2 مليون بطاقة اقتراع عبر البريد الإلكتروني"، محذراً من أنه، على عكس العديد من الولايات الأخرى، لا يمكن لمقاطعات بنسلفانيا البدء في فتح بطاقات الاقتراع عبر البريد حتى الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي في يوم الانتخابات.


ولفتت "سي إن إن" إلى أن عملية فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد في ولاية بنسلفانيا تُعد إحدى الأسباب التي جعلت شميدت يقول إنه لا يستطيع التنبؤ بنسبة الأصوات المؤهلة التي سيتم احتسابها في يوم الانتخابات وحذر من أن الأمر قد يستغرق عدة أيام لمعرفة النتائج الرسمية.







الانتخابات الامريكية 2024

انتخابات أمريكا 2024

انتخابات أمريكا

الانتخابات الامريكية

دونالد ترامب

كامالا هاريس

JD Vance

جيه دي فانس

donald trump

Kamala Harris

tim walz

تيم والز

2024 United States presidential election

المجمع الانتخابي

نتائج الانتخابات الامريكية

موعد الانتخابات الامريكية

نهاية الانتخابات الامريكية

اعلان الفائز في الانتخابات الامريكية

موعد اعلان الفائز في الانتخابات الامريكية

الانتخابات الأمريكية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة